Hombre devoró 66 hot dogs en 10 minutos en tradicional concurso de EE.UU.

Joey Chestnut, toda una celebridad en el circuito de concursos de glotonería de Estados Unidos, devoró este sábado 66 hot dogs en 10 minutos en una tradicional competencia que se celebra cada 4 de julio en Nueva York, aunque lamentó no haber marcado un récord debido al calor.

Chestnut, de 42 años, revalidó el título de campeón en el concurso de comer hot dogs de la cadena de comida rápida Nathan's Famous en Coney Island, la playa de Nueva York, donde triunfó ya 18 veces de las 21 que se ha presentado, pero se quedó lejos de su récord de 76 unidades que logró en 2021, según medios locales.

El hombre, apodado "el Rey del hot dog" y "Mandíbulas", reconoció a la cadena ESPN que le afectó la ola de calor extremo que azota la ciudad y parte de Estados Unidos, y declaró que le "ralentizó" pero sabía que triunfaría pese a no obtener un récord.

"Tenía que mantenerme en calma, no forzarme ni cometer grandes errores", comentó.

La campeona femenina fue Miki Sudo, de 40 años, que engulló 38 hot dogs y tampoco superó su hito, de 51 unidades.

Los concursos de glotonería son típicos en EE.UU. e incluso se consideran un "deporte", con una liga propia llamada Major League of Eating (MLE) y retransmisión de competiciones como esta de Nathan's, que se celebra desde hace más de un siglo, en canales como ESPN.

Chestnut, líder mundial en la categoría del hot dog desde 2021 y en otras "disciplinas" alimentarias, participó en el concurso mientras cumple un régimen de libertad vigilada tras una agresión a un hombre en un bar de Indiana, de la que se declaró culpable.