Inspirados en 31 Minutos: Estudiantes de Peñalolén recrearon un "Tiny Desk" en su colegio

Un total de 27 alumnos de Cuarto Medio y dos profesores del Colegio Mayor de Peñalolén realizaron un concierto en la biblioteca de la institución emulando el formato "Tiny Desk".

Según explicó el profesor de música Esteban Muñoz, el show "fue concebido como una instancia de evaluación, donde los estudiantes debían preparar un show completo".

En tanto, la idea nació tras el impacto de la presentación de 31 Minutos en la National Public Radio de Washington, lo que según el profesor de historia Ignacio Toledo "resultó clave para despertar el interés de los estudiantes por recrear el formato" mediante la integración de investigación, arte y producción técnica.

En un espectáculo de 25 minutos, la banda tocó temas de Celia Cruz, Inti-Illimani, Violeta Parra, Víctor Jara y Los Prisioneros bajo el soporte técnico y audiovisual de los propios alumnos, quienes además difundieron el material mediante las plataformas digitales del establecimiento.

La alumna Emilia Concha afirmó que "para mí fue un momento único e inolvidable. Fue una oportunidad de colaborar para crear algo hermoso", mientras que su compañera Victoria Aravena agregó que el proyecto le permitió dimensionar en primera persona el complejo trabajo técnico que ocurre detrás de un espectáculo.

Tras la actividad, Toledo sostuvo que este proyecto "permitió formar estudiantes críticos, creativos y capaces de comunicar ideas a través del arte", destacando que la experiencia les entregó herramientas significativas que los acompañarán durante toda la vida.

Finalmente, Muñoz destacó el éxito de la jornada y proyectó la continuidad de la iniciativa al concluir que "sería maravilloso mantener esta evaluación como actividad permanente y, aún más, que iniciativas así pudieran replicarse en otros establecimientos".