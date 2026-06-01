Ministros Undurraga y Rincón recibieron fuertes abucheos en función de "La Pérgola de las Flores"

Los ministros de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, y de Energía, Ximena Rincón, fueron el blanco de las pifias este fin de semana durante una función especial de "La Pérgola de las Flores", en el marco de las celebraciones del Día del Patrimonio.

Las autoridades fueron recibidas con fuertes abucheos en la actividad cultural que tuvo lugar este sábado en la Sala Ceina y que fue transmitida por TVN, donde los silbidos se sumaron a gritos de "los fascistas para la casa", con la audiencia exigiendo "que se vayan" de la función.

Este episodio se da en medio de las duras críticas al Gobierno del Presidente José Antonio Kast por los millonarios recortes en todas las carteras, especialmente Culturas.

Ministra Rincón: "Fue un acto bajo y cobarde"

La ministra Rincón, quien se encontraba sentada junto a la actriz Amparo Noguera en la función, hizo una extensa reflexión en su cuenta de X/Twitter sobre el polémico episodio, calificándolo como "un acto bajo y cobarde".

"Gritaron 'ladrones,ratas,fachos,váyanse'. Lo hicieron -incluso- mientras la presentadora intentaba dar inicio a la función. No dejaron hablar. No dejaron escuchar. No dejaron que el resto del público pudiera vivir en paz el inicio de una obra que pertenece a todos. Lo más triste es que no fue un acto de valentía", criticó la titular de Energía.

Rincón insistió en que "la valentía democrática no consiste en gritar desde una butaca, en patota, protegidos por el anonimato del tumulto. La valentía democrática consiste en dar la cara, argumentar, debatir, sostener ideas, discrepar con respeto y hacerse responsable de las palabras".

"Lo ocurrido no fue protesta cultural. Fue intolerancia. Fue la pretensión de expulsar al otro del espacio público por pensar distinto o por representar una determinada posición política. Y eso es precisamente lo contrario a lo que se espera de una sociedad democrática", cuestionó la autoridad.