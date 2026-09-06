Pamela Leiva y Daniel Fuenzalida se quedaron con las coronas Guachaca 2026

Pamela Leiva y Daniel Fuenzalida se convirtieron en los nuevos reina y rey Guachaca 2026, respectivamente, luego de imponerse en la votación realizada ante el regreso de la tradicional Cumbre Guachaca.

La esperada coronación se vivió este sábado en el restaurante Los Buenos Muchachos, donde ambos recibieron sus coronas de manos del último rey Guachaca, el doctor Ugarte. La celebración regresó este 5 y 6 de septiembre después de seis años de ausencia.

Entre las candidatas, Pamela Leiva fue la favorita del públicocon el 37,01 por ciento de los votos. Más atrás quedaron Daniela Muñoz, con 20,39 por ciento, y Yanara Aedo, con 18,67 por ciento. Juanita Parra, Soledad Onetto y Piare con P también fueron parte de la carrera por la corona.

"Yo no me imaginaba que iba a ganar. Venía preparada para perder", reconoció la comediante, además de agradecer el apoyo recibido durante la campaña y destacar la participación de su madre, quien realizó un "puerta a puerta" en Puente Alto para conseguir votos.

En la competencia masculina, el exhuevo Fuenzalida se impuso con el 41,68 por ciento de las preferencias, dejando en el segundo lugar a José Antonio Neme, con 22,29 por ciento, y a Otakín en el tercero, con 15,38 por ciento. Willy Sabor y Pancho Reyes completaron la lista de candidatos.

Fuenzalida, en tanto, celebró convertirse en el primer "guachaca rehabilitado" y aprovechó su coronación para dejar un mensaje sobre su relación con el alcohol: "Siempre los guachacas están relacionados al alcohol, a tomar todos los compipas y está bien, y está la raja tomar. Yo mucho tiempo tomé y las personas que puedan tomar con moderación está bien". Luego agrego que, "Se puede pasar la raja sin alcohol".

Con los resultados, TVN terminó quedándose con ambas coronas, ya que Leiva y Fuenzalida son rostros de la señal y comparten pantalla en el programa El Medio Día. El animador también está a cargo de Ahora Caigo, mientras que la comediante participa además en el espacio de streaming ¡Pero que suene!.