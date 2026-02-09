Síguenos:
Abran paso al campeón: McLaren presentó el bólido con el que defenderá el título de Fórmula 1

McLaren, vigente campeón de constructores y monarca de la mano de Lando Norris, presentó este lunes el bólido con el que defenderán el título de la Fórmula 1 en la temporada 2026.

