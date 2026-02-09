Méndez, Pozzo y Sáez lideraron sólido triunfo de La Calera ante Cobresal
Kevin Méndez, Francisco Pozzo y "Sacha" Sáez lideraron al anotar los goles en el sólido triunfo 3-1 de Unión La Calera ante Cobresal en el Estadio "Nicolás Chahuán" por la segunda fecha de la Liga de Primera. El descuento de los "Mineros" fue anotado por Agustín Nadruz.
