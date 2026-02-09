Cadillac presentó el diseño de su primer monoplaza para la Fórmula 1
Cadillac presentó oficialmente el diseño de su primer monoplaza para la Fórmula 1 mediante un comercial transmitido durante el Super Bowl LX. La escudería estadounidense apostó por una estética elegante, dominada por los colores blanco y negro.
