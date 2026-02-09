Myriam Hernández cerró la tercera y última jornada del Festival Coquimbo 2026, ante un increíble marco de público, en una jornada que la municipalidad local calificó como "de primer nivel".

El alcalde Ali Manouchehri dijo que como el evento "superó con creces las expectativas, con jornadas para todos los gustos y en donde la comunidad respondió repletando la playa", por lo que se trata de una actividad que debe permanecer en el tiempo.

Además de la intérprete de "El hombre que yo amo", en el festival se presentaron Polimá WestCoast, Los Bunkers, Tricahue, Grupo Show Concierto y Ree, entre otros.

