Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago29.7°
Humedad22%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Televisión

A los 68 años muere Eduardo Cruz-Johnson

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exconductor de noticias había revelado que tenía un complejo estado de salud debido a una diabetes.

A los 68 años muere Eduardo Cruz-Johnson
 Canal 13
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El recordado conductor de noticias Eduardo Cruz-Johnson murió a los 68 años debido a problemas de salud.

De acuerdo a 24 Horas, el hijo Cruz-Johnson confirmó que el fallecimiento se debió a una hipoglucemia.

En una de sus últimas apariciones, el exlector de noticias afirmó que pasaba por un complejo estado de salud debido a una diabetes.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada