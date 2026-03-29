A los 68 años muere Eduardo Cruz-Johnson

El recordado conductor de noticias Eduardo Cruz-Johnson murió a los 68 años debido a problemas de salud.

De acuerdo a 24 Horas, el hijo Cruz-Johnson confirmó que el fallecimiento se debió a una hipoglucemia.

En una de sus últimas apariciones, el exlector de noticias afirmó que pasaba por un complejo estado de salud debido a una diabetes.