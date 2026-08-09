Antonio Vodanovic descarta volver a la televisión: "Creo que mi tiempo pasó"

El animador Antonio Vodanovic descartó de forma categórica un eventual retorno a la televisión tras abordar las razones de su definitivo alejamiento de los medios de comunicación.

El comunicador profundizó en su postura durante una conversación con su nieto, Óscar Hasbún, en el programa "Yo Me Atrevo" de Agricultura TV, espacio donde afirmó que "no me veo en este mundo actual de las comunicaciones" y enfatizó que "renuncié a los haters, tampoco quiero aprobaciones, quiero ser un anónimo".

Respecto a los contenidos que predominan en la industria contemporánea, el histórico conductor del Festival de Viña aseguró que no encuentra un espacio donde encajar, remarcando que "creo que no tengo nada que hacer en esta nueva televisión de la farándula y de los influencers, es otro tiempo, yo creo que mi tiempo pasó y por eso vivo feliz, en paz y en silencio".

En el espacio digital, Vodanovic también recordó sus inicios profesionales y sus estudios de Ingeniería Comercial, además de referirse a la idea de plasmar la historia del certamen de la Ciudad Jardín en una producción audiovisual, matizando que "quizás un sueño sea 'Viña, la serie', pero creo que ya la historia está escrita".

Finalmente, la emblemática figura agradeció el vínculo construido con la audiencia tras liderar por 18 años la Quinta Vergara, concluyendo que "durante muchos años conté con el apoyo del público y eso fue fundamental, creo que siempre los respeté y el público también me respetó".