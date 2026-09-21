Aseguran que José Miguel Viñuela será el nuevo animador de "Gran Hermano"

José Miguel Viñuela volvería a los grandes canales de la mano de "Gran Hermano".

De acuerdo a Cecilia Gutiérrez, el animador llegará a Chilevisión para asumir la conducción del reality show, anteriormente a cargo de Diana Bolocco y Julio César Rodríguez.

"Estaba en duda quién iba a ser el animador, porque la animadora anterior fue Diana Bolocco, con algunos aportes de Julio César Rodríguez. Pero Diana Bolocco se hizo cargo de 'Pasapalabra', que también regresa a la televisión y no había animador. Julián (Elfenbein) está fuera de pantalla, incierto también cuando puede volver", reveló.

Bajo esta línea, la comunicadora añadió que la estación de Machasa "decidió levantar un rostro de otro canal (...) Me refiero a José Miguel Viñuela, el animador de 'Tal cual' de TV+", destacó la periodista.

Asimismo, Gutiérrez mencionó que se trataría del regreso "a las grandes ligas" de Viñuela, quien salió de Mega en 2020 tras el polémico corte de pelo a un camarógrafo del equipo en plena transmisión de "Mucho Gusto".

Finalmente, la periodista señaló que se vienen más movimientos en la pantalla chica. "Este movimiento, primer movimiento en la industria, obviamente vamos a empezar a ver más, se vienen más", sentenció.