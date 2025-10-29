Así fue el sentido homenaje a Héctor Noguera en "Aguas de Oro"

El mundo de las artes escénicas está de luto, y es que la mañana de este martes, se confirmó la muerte del destacado actor chileno Héctor Noguera.

Tras darse a conocer la noticia, varios actores, artistas e incluso autoridades homenajearon al legendario intérprete, que tuvo una emotiva despedida este miércoles.

En este contexto, "Aguas de Oro", su última teleserie en Mega, realizó un sentido tributo al hombre detrás de Ernesto Ruiz-Tagle, quien filmó sus últimas escenas desde su casa.

El clip, presentado al inicio del capítulo, repasó las escenas de Noguera en la producción -donde alcanzó a filmar 50 episodios-, con un mensaje en su propia voz al final: "Gracias por venir a acompañarme en esta pelea y darme esta gran alegría".

¿Qué pasará con el personaje de Héctor Noguera?

Respecto al futuro del personaje, Daniela Demicheli, productora ejecutiva del área dramática de Mega, señaló que, a petición del actor, "hicimos un cambio en la historia, que él se venía a Santiago a ver todo el tema de las tierras e hicimos FaceTime desde su casa".

Asimismo, Demichelli recordó el último día de Tito en el set: "Yo le pregunté: 'Tito, ¿tú te quieres despedir del equipo? Porque en el fondo te vas a ir a tu casa y vamos a seguir grabando contigo'. Respondió que sí y fue muy bonito", recordó sobre el emotivo momento, que fue compartido en redes sociales.