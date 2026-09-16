Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago24.5°
Humedad25%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Televisión

Así informó la cadena NBC del accidente aéreo donde murieron dos de sus trabajadores

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Una reportera y un piloto fallecieron luego de que el helicóptero en el que trabajaban se estrellara.

Así informó la cadena NBC del accidente aéreo donde murieron dos de sus trabajadores
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una periodista y un piloto de la cadena estadounidense NBC fallecieron luego de que el helicóptero en el que reporteaban se estrellara en Los Angeles, California.

Tal como quedó registrado en sus propias imágenes, la dupla se encontraba cubriendo un accidente de tránsito mientras sobrevolaba la ciudad cuando, por razones que se investigan, la nave cayó a tierra.

Producto del accidente murió la reportera Eliana "Eli" Moreno y el piloto George Marciniw, además de una tercera persona que se encontraba en las cercanías del helicóptero siniestrado.

El hecho fue cubierto por el noticiero de la NBC, que en una primera instancia no contaba con la identidad de las víctimas del accidente, aunque sí señalaron que "era un helicóptero de noticias".

Minutos más tarde los conductores aseguraron que "podemos confirmar que el helicóptero accidentado fue el NewsChopper4", señalando el nombre de la aeronave de sus compañeros. "Nos tomaremos un minuto para procesar esto y pensar al respecto, si surgen nuevos detalles o se hace una conferencia, volveremos con ustedes", agregó la periodista a cargo.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada