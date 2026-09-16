Así informó la cadena NBC del accidente aéreo donde murieron dos de sus trabajadores

Una periodista y un piloto de la cadena estadounidense NBC fallecieron luego de que el helicóptero en el que reporteaban se estrellara en Los Angeles, California.

Tal como quedó registrado en sus propias imágenes, la dupla se encontraba cubriendo un accidente de tránsito mientras sobrevolaba la ciudad cuando, por razones que se investigan, la nave cayó a tierra.

Producto del accidente murió la reportera Eliana "Eli" Moreno y el piloto George Marciniw, además de una tercera persona que se encontraba en las cercanías del helicóptero siniestrado.

El hecho fue cubierto por el noticiero de la NBC, que en una primera instancia no contaba con la identidad de las víctimas del accidente, aunque sí señalaron que "era un helicóptero de noticias".

Minutos más tarde los conductores aseguraron que "podemos confirmar que el helicóptero accidentado fue el NewsChopper4", señalando el nombre de la aeronave de sus compañeros. "Nos tomaremos un minuto para procesar esto y pensar al respecto, si surgen nuevos detalles o se hace una conferencia, volveremos con ustedes", agregó la periodista a cargo.