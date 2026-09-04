Canal 13 anunció a Tita Ureta y Millaray Viera como sus nuevas animadoras

Canal 13 anunció oficialmente a Tita Ureta y Millaray Viera como sus nuevas animadoras para importantes proyectos televisivos.

Ureta, proveniente de Mega, fue confirmada como la nueva animadora del estelar "Vértigo" junto a Martín Cárcamo, marcando el regreso del programa a 8 años de su última emisión.

Tita Ureta partió su carrera televisiva en Canal 13 en 2017 con el espacio "Imparables", para luego seguir en otras apuestas en la señal abierta, como haber sido panelista de "Juego textual" y haber liderado el espacio cultural "La ruta del agua".

"Si uno se pregunta cuáles han sido los mejores estelares que han marcado la televisión chilena, ahí está 'Vértigo', entonces para mí es un orgullo estar haciendo esto ahora", señaló la periodista sobre su nuevo desafío.

Por su parte Millaray Viera regresará a la televisión a tres años de su abrupta salida de Chilevisión, y lo hará para conducir el regreso de "Alfombra Roja" con Ignacio Gutiérrez.

"Siento emoción, estoy feliz y honrada de que se haya pensado en mí para cumplir este rol. Es un programa al que le tengo mucho cariño porque estuve desde distintos lugares en su historia, tanto como invitada y como panelista", señaló Viera.