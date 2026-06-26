Canal 13 decide terminar con "La tarde es nuestra" tras un año al aire

El programa "La tarde es nuestra" de Canal 13 llegará a su fin a poco más de un año de haberse estrenado.

Según señala el portal El Filtrador, Canal 13 tomó la decisión de removerlo del aire ante los malos resultados de audiencia que registró el espacio desde su debut en mayo de 2025.

Además indicaron que el próximo viernes 17 de julio será la última emisión del programa conducido por Alfonso Concha.

"La tarde es nuestra" se emite en vivo en el bloque de la tarde, inmediatamente después de la edición del medio día del noticiero "Teletrece".