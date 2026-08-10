Canal 13 confirmó el regreso de "Vértigo"

Canal 13 anunció el regreso de su estelar del espectáculo "Vértigo", teniendo a Martín Cárcamo de vuelta en la conducción.

Se trata de la gran apuesta de la estación para el horario prime, reviviendo el programa que tuvo su último capítulo en junio de 2018 tras la partida a Mega de la conductora Diana Bolocco y la salida de Jorge López, el libretista de "Yerko Puchento", emblemático personaje de Daniel Alcaíno.

Por ahora, no se ha confirmado fecha de estreno ni quién será la nueva pareja de Cárcamo en la conducción del estelar, sonando varios nombres en los últimos días como Pamela Díaz y María Luisa Godoy.

Sin embargo, fue la periodista Paula Escobar quien indicó en "Que te lo digo", de Zona Latina, que el excanal del angelito está evaluando a Millaray Viera como la nueva conductora.

"Mis fuentes me dicen que es una animadora que ha estado fuera de pantalla por años. Es hija de un cantante. La mujer que acompañaría a Martín Cárcamo en este regreso de 'Vértigo' sería Millaray Viera", indicó.

Tampoco se ha revelado si Alcaino volverá como "Yerko Puchento" en esta nueva etapa del programa.

El anuncio de Canal 13 fue acompañado por un avance que muestra a Cárcamo en una sesión con un psicólogo que le dice "bueno, Martín, ¿parece que sufres de "Vértigo"?", a lo que el animador responde que "es justo lo que necesitamos".