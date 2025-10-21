Directorio de Canal 13 nombra al sucesor de Patricio Góngora tras polémica con red de bots

Este lunes, el directorio de Canal 13 anunció que el periodista Gabriel Polgati Rojas asumirá como nuevo integrante, tras la renuncia del exdirectivo Patricio Góngora, quien fue acusado de participar en una red de bots que operaba en redes sociales con el fin de atacar a los adversarios de José Antonio Kast.

Fue a inicios de septiembre que Góngora, conocido en X como @Patitoo_verde, dimitió luego de que un reportaje de CHV revelera que la cuenta habría sido parte de un esquema coordinado para hostigar a figuras públicas y promover mensajes automatizados durante la actual campaña presidencial, situación que generó cuestionamientos sobre la responsabilidad ética de los medios en el entorno digital.

Por su parte, Gabriel Polgati es periodista titulado en la Universidad Andrés Bello y posee estudios de postgrado en Administración e Innovación. Durante dos décadas ha sido director ejecutivo de RDF Media, empresa hermana de Canal 13, donde lidera el negocio del audio a través de emisoras como Tele13 Radio, Play FM, Sonar y Radio 13C, además de plataformas como Emisorpodcasting y la reciente alianza con Storytel para distribuir audiolibros.

En un comunicado, la estación televisiva destacó que la incorporación del comunicador busca "fortalecer la innovación, el contenido digital y la gestión corporativa" del medio. Con este movimiento, el directorio queda integrado por Carolina Altschwager -quien lo preside- junto a Alicia Zaldívar, Rodrigo Terré, Rodrigo Swett y Gabriel Polgati.

Asimismo, el canal de Inés Matte Urrejola señaló que confían en que la llegada de Polgati permita impulsar nuevas estrategias de contenido y fortalecer la transparencia institucional. Con ello, Canal 13 busca proyectar una imagen más sólida y alineada con los desafíos actuales de la comunicación digital y la confianza pública.