"El Desestrece" de Luis Slimming lideró el rating en su capítulo debut

"El Desestrece", el nuevo programa humorístico de Canal 13, tuvo un exitoso debut y lideró la audiencia de la noche de este domingo.

El espacio, encabezado por el comediante Luis Slimming y Martín Cárcamo en la conducción, tuvo rutinas de humor, sketchs y dinámicas con el público presente en el estudio.

Marcelo "Coronel" Valverde, Pamela Leiva, Héctor Romero, Fran Medina y Karol Blum también integran "El Desestrece", que en su primer episodio tuvo como invitados a Iván Arenas y Claudio Moreno.

En su primer capítulo el programa logró el primer lugar de audiencia con un promedio de 411.529 personas promedio por minuto online, con un peak de 589.684. En ese mismo momento Mega promedió 392.791, Chilevisión 383.786 y TVN 228.837.

"El Desestrece" también tuvo una emisión en formato react a través de Youtube con Cynthia Gallardo, la cual acumuló más de 70 mil visualizaciones.