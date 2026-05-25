"El Desestrece" salió del aire recordando los fiascos de Canal 13

Este domingo se emitió el octavo y último episodio de la primera temporada de "El Desestrece", el programa de humor de Luis Slimming y animado por Martín Cárcamo, luego de que Canal 13 adelantara su final tras desplomarse en el rating semana a semana.

Con todo el equipo arriba del escenario, encabezado por los integrantes del El Sentido del Humor, realizaron una parodia de "Ríe", el inolvidable himno de "El Club de la Comedia", donde se rieron de que "lo más importante en la tele es el maldito rating y caerle a todos bien".

"Muchas gracias y, quién sabe, alguna vez volvamos y se abrirán las grandes alamedas para la comedia", cerró Slimming al despedir el último programa, que tuvo como gran invitado a Don Carter y, como sorpresa, a Iván Arenas.

Pero El Sentido del Humor tenía guardado un sketch final en el que se burlaron de todos los experimentos fallidos de la señal al encontrarse en su salida con el "Angelito" de Canal 13, la emblemática mascota que debutó en 1972 y que fue retirada en 1999. Ahora, duerme en un "ruco" en dentro del canal, porque "estos últimos años no han sido nada de fáciles. El canal dejó de ser católico y me quedé sin pega. Ahora vivo vagando por los pasillos del canal como Nacho Pop".

Cuando Slimming comentó que el canal les dijo que podían regresar la siguiente temporada, el "Angelito" se burló en la cara de todo el equipo de El Sentido del Humor y, con "Paint It, Black" de The Rolling Stones de fondo, recordó en imágenes todos los fiascos de Canal 13 que jamás volvieron al aire.

Entre los proyectos fallidos que se dejaron ver estaban Amores Perros, ADN: Artistas de Nacimiento, Canal 12, El Hormiguero, El Gran Truco, El Purgatorio, Riéte Punto Con y Sin Mochila.