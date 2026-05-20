El Sentido del Humor: "El Desestrece" tenía buena calidad, pero no convenció a la audiencia

El equipo de El Sentido del Humor sigue asimilando el abrupto final de "El Desestrece" en Canal 13, que despedirá su primera temporada este domingo con tan solo ocho episodios emitidos.

Pese a que el programa de humor encabezado por el comediante Luis Slimming y conducido por Martín Cárcamo logró liderar la audiencia con su debut del 5 de abril, se fue desplomando semana a semana en el rating, llevando a que la señal decidiera adelantar el término del espacio de comedia.

"Lo que planteamos tenía buena calidad, pero no convenció a la audiencia en tele, pese a que en internet tuvo buenas reacciones y alta viralización", aseguró Héctor Romero, de El Sentido del Humor, al conversar con The Clinic sobre la salida de las pantallas.

El horario de emisión, cerca de las 23:00 horas del domingo, "era complicado, pero remontable", pero los canales de la competencia demostraron ser superiores en el rating con "Fiebre de Baile" (CHV) y "Atrapados 133" (Mega).

Respecto a las razones que impidieron mover el programa de horario o día, Romero explicó que "hay distintos factores, desde la estrategia del canal hasta nuestra disponibilidad horaria. El domingo era un día que nos acomodaba a todos, hasta que la programación de todos los canales cambió".

"El Desestrece" finalizará este domingo con su octavo capítulo, teniendo como invitado a Don Carter.