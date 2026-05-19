Canal 13 confirmó el final de "El Desestrece": ¿Cuándo se emite el último capítulo?

Un duro traspié sufrió "El Desestrece" al confirmarse el final del programa humorístico de Canal 13, que tuvo un pobre desempeño en el rating semana a semana pese a haber liderado la audiencia con su debut del pasado 5 de abril.

A un mes y medio de su estreno, el espacio encabezado por el comediante Luis Slimming y conducido por Martín Cárcamo saldrá de pantalla con su último episodio a emitirse este domingo 24 de mayo.

Marcelo "Coronel" Valverde, Pamela Leiva, Héctor Romero, Fran Medina y Karol Blum también integraron "El Desestrece", que despedirá su "primera temporada" teniendo como invitado a Don Carter, quien sinceró que "yo esté en el último programa de la temporada es muy especial".

En su reemplazo, a partir de la próxima semana se emitirá el reality show "Vecinos al límite", que tendrá episodios de estreno de domingo a jueves en el horario prime, tras la emisión de "Teletrece Central".

"La contienda era desigual"

Slimming y su equipo confirmaron la noticia en el más reciente episodio de "El Sentido del Humor", reconociendo que esta primera temporada resultó ser "más corta de lo que esperábamos".

Valverde explicó que no podían mover de horario ni día a "El desestrece", bromeando con que los canales de la competencia movieron sus piezas "estratégicamente perfecto" para "bloquearnos".

Mientras que Romero sostuvo que hubo "un cambio programático que, lamentablemente, nos dejaba fuera de la jugada. Si hubiéramos tenido el rating que nos habría gustado tener, esto ni siquiera habría sido conversa y podríamos haber ido de igual a igual… pero no se puede, no se puede tapar el sol con un dedo".

"Ad portas del 21 de mayo, la contienda era desigual y saltamos al abordaje", agregó el "Coronel" Valverde, sincerando que, si bien "el rating no nos acompañó, el rating es tan solo una forma de medir el éxito, porque el react (en YouTube) era lo más visto que había gracias a Cynthia (Gallardo) y todo el equipo que había detrás".