Justicia anula multa del CNTV contra Canal 13 por hablar de "magia negra"

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso presentado por Canal 13 y anuló una multa que el Consejo Nacional de Televisión había puesto en contra de la señal.

En primera instancia, el ente fiscalizador de la televisión cursó una multa a Canal 13 por emitir en el programa "Hay que decirlo" una serie de contenidos sobre el uso de magia negra en horario de protección de menores.

Allí el CNTV argumentaba que la exposición de este tipo de temas a menores de edad "podría afectar negativamente el proceso del normal desarrollo" de estos.

Sin embargo la justicia consideró dichos argumentos como "simples afirmaciones subjetivas" y que "no se basan en criterios de idoneidad o aptitud".

"Al no encontrarse justificado en autos la idoneidad y aptitud que los contenidos expuestos en el programa en cuestión tendrían para generar una puesta en peligro para el bien jurídico protegido, resulta forzoso concluir que la conducta pesquisada no configura una infracción a la normativa sectorial", agregó el fallo.