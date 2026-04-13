Tras liderar la audiencia: "El Desestrece" de Luis Slimming sufrió dura caída en el rating

Un duro traspié sufrió "El Desestrece" con su segundo capítulo, pese a que el nuevo programa humorístico de Canal 13 había liderado la audiencia con su debut del pasado 5 de abril.

El rating no siguió acompañando al espacio encabezado por el comediante Luis Slimming y conducido por Martín Cárcamo, teniendo una enorme baja de audiencia con su segundo episodio emitido este domingo.

Al momento de su emisión en el horario nocturno, quedó en cuarto lugar con 262.497 personas promedio por minuto online, por debajo de "Atrapados 133" de Mega (590.238), "Fiebre de Baile de CHV (453.477), y TVN (281.053), que a esa hora estaba emitiendo "Moisés y los 10 Mandamientos" y "Avenida Brasil".

Incluso, de acuerdo con las cifras de Kantar Ibope, ni siquiera logró entrar entre los diez programas más vistos de la jornada del 12 de junio.

Marcelo "Coronel" Valverde, Pamela Leiva, Héctor Romero, Fran Medina y Karol Blum también integran "El Desestrece", que en su segundo episodio tuvo como invitada a Javiera Contador.