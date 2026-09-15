Chilevisión anuncia el regreso de "Pasapalabra" con nueva animación y sin Julián Elfenbein

Chilevisión anunció el regreso de uno de sus programas de concurso más exitosos de la última década con un renovado formato.

Se trata de "Pasapalabra", el programa que en 2018 conquistó a la televisión con Julián Elfenbein y que se emitió con éxito hasta comienzos de 2025.

Sin embargo Elfenbein, que en los últimos meses ha estado alejado de la pantalla, no volverá con el espacio.

En su lugar asumirá Diana Bolocco, que sumará un nuevo proyecto en Chilevisión además de su conducción de "Fiebre de Canto".