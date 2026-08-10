Ratifican multa contra CHV por mal uso de imagen de carabinero

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago falló unánimemente contra Chilevisión y la Universidad de Chile, que recurrieron contra una multa que recibió el canal de televisión a raíz de un reportaje sobre Carabineros y que implica el pago de 80 UTM, cerca de 5,7 millones de pesos.

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) determinó que la falta fue que en julio de 2025 "Contigo en la Mañana", el matinal de Red de Televisión Chilevisión SA., emitió un contenido relativo a efectivos de policiales que eran investigados por su eventual participación en delitos.

Sin embargo, en la nota audiovisual -titulada "La Comisaría del Delito"- se usaron imágenes de un carabinero que no formaba parte de los indagados y formalizados en causa penal.

Los ministros Lidia Poza y Pablo Toledo, y el abogado integrante Luis Hernández, consideraron que el CNTV actuó en el marco de sus facultades y atribuciones constitucionales y legales al aplicar la sanción.

"No resulta atendible la defensa asentada en el interés público del reportaje. Desde luego, la circunstancia de tratarse de hechos de indudable relevancia pública no exime a los concesionarios de su deber de respetar los límites derivados del principio del correcto funcionamiento de la televisión, particularmente el respeto a los derechos fundamentales de las personas concernidas", señala el fallo.

La sanción del CTNV incluye a la Universidad de Chile, porque la casa de estudios es el operador técnico de la concesión nacional sobre la que se emite la señal del canal privado.