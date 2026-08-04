"Coliseo" confirma fecha para su segunda temporada y anuncia a Belén Mora como jurado

El programa "Coliseo" anunció la fecha de estreno de su segunda temporada y confirmó a la comediante Belén Mora como nueva integrante de su jurado.

Mora, que debutó en la comedia en 2011 precisamente como participante de "Coliseo Romano", reemplazará a su colega Pamela Leiva y se unirá a Álvaro Salas y Jorge Alís.

En tanto Myriam Hernández no volverá al espacio, aunque Mega detalló que "un cuarto jurado sorpresa se revelará semana a semana, buscando complementar la búsqueda con experiencias distintas y diversos estilos de comedia".

Pese a su irregular paso por el Festival de Viña del Mar en 2023, Belén Mora se sumará a un jurado que tendrá la misión de escoger a uno de los comediantes de cara a la edición 2026 de este certamen.

El año pasado la ganadora del programa fue Asskha Sumathra, humorista que se presentó con éxito en la Quinta Vergara en febrero pasado.

La nueva temporada de "Coliseo" se estrenará el próximo domingo 9 de agosto.