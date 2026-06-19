CNTV formula cargos contra TV+ tras dichos transfóbicos de Patricia Maldonado

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) formuló cargos contra TV+ a raíz de los dichos discriminatorios de Patricia Maldonado en pantalla.

En el programa "Tal Cual", la opinóloga ha hecho comentarios transfóbicos sobre la exchica reality Trinidad Cerda y la diputada Emilia Schneider, negando la identidad de género de ambas.

El pasado 29 de enero, la también cantante se refirió a la exparticipante de Gran Hermano: "Aunque usted se corte, se meta...lo que se ponga, nunca va a ser hombre y nunca va a ser mujer. El que nació hombre y mujer, hasta el final".

Posteriormente, en abril, la figura televisiva arremetió contra la parlamentaria: "Un pelotudo, que es diputado. Es un diputado, no diputada, que quede claro".

Tras las controversiales palabras de Maldonado, el CNTV recibió 1592 denuncias por el caso de Cerda y 131 por Schneider.

La decisión del CNTV

En este contexto, la entidad reguladora sostuvo que las declaraciones del rostro de TV+ "configurarían un discurso de carácter discriminatorio que excedería el ámbito de la opinión amparada por la libertad de expresión", al negar el derecho de las personas trans a ser reconocidas por su identidad de género.

El Consejo aseguró que estas declaraciones podrían "poner en riesgo su derecho a la integridad psíquica", debido a la invalidación pública de su identidad.

En su resolución, indicaron que estos contenidos podrían presentar una presunta infracción al correcto funcionamiento de los canales de televisión, según el artículo 1° de la Ley N° 18.838.

Por su parte, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) valoró que "el CNTV haya reconocido que estos discursos representan un riesgo para la integridad psíquica de las personas afectadas".

Además, cabe mencionar que la formulación de cargos no implica una sanción inmediata contra TV+, quienes cuentan con un plazo de cinco días para presentar sus descargos.