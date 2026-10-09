Daniel Matamala furia con imprudente conductor que optó por cuidar "la facha" tras aluvión

"No se mojó ni los zapatos el hombre". Un indignado Daniel Matamala cuestionó a un imprudente conductor que terminó atrapado en el barro tras el aluvión en Las Condes, pese a las advertencias para no circular por una zona restriginda.

"Vine a ver como estaban mis abuelos, no caché bien y la cagué. El gallo de la grúa me ayudó a salir, se lo agradecí a él y a Carabineros", aseguró el chofer durante un despacho de Chilevisión, que nunca se bajó de su vehículo porque "no estaba en facha de bajarme al barro".

Antes de retirarse completamente limpio y riéndose, agregó: "Así que ahora soy famoso, ya me hicieron cagar en Instagram".

Su imprudencia obligó a retrasar los trabajos de rescate de otros autos atrapados hace horas a raíz de la emergencia en la zona, lo que llevó a Matamala a cuestionar el actuar del joven chofer en estas circunstancias.

"Uno entiende que se cometa un error", reflexionó el periodista, aunque "igual me da un poco de rabia que en una situación como esta, si tú ves que la gente te está ayudando, afuera, muriéndose de frío, mojándose bajo la lluvia, sacándote del lugar, por lo menos te bajas, les agradeces, les preguntas si los puedes ayudar en algo… ni se ensució los zapatos el hombre. Me parece cara de palo su actitud, por decirlo menos".

El conductor criticó que el conductor "se fue para la casa, ni siquiera se preocupó de preguntar si podía ayudar a alguna de las otras personas que estaban en esta misma situación. Da harta rabia también".