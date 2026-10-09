De Grange: Ninguna medida preventiva habría evitado el aluvión

El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, afirmó este viernes en El Diario de Cooperativa que ninguna medida preventiva habría evitado el aluvión que afectó a San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, aunque reconoció que existe un déficit de infraestructura para enfrentar este tipo de emergencias.

Consultado sobre las obras pendientes y la revisión de otras quebradas que atraviesan zonas habitadas de la capital, el secretario de Estado sostuvo que se realizaron trabajos preventivos, sin embargo, añadió: "No hay ningún dispositivo ni ninguna medida preventiva que hubiese evitado lo que ocurrió ayer. Es realmente gigantesca la catástrofe".

El ministro señaló que su cartera trabajó de manera coordinada con el municipio de Las Condes desde marzo y abril en el despeje de cursos de agua y la instalación de mallas dinámicas.

Sin embargo, comparó lo ocurrido con un terremoto: "Es impredecible el lugar exacto donde ocurre, el momento en el que ocurre y la magnitud. Eso es imposible predecirlo".

Según su descripción, la emergencia afectó unas 250 hectáreas, con calles cubiertas por barro, árboles, vehículos arrastrados y grandes rocas.

Los ductos y el déficit de infraestructura

Ante la consulta sobre si los ductos del sector de General Blanche estaban mal mantenidos o se bloquearon durante la emergencia, De Grange sostuvo que su diseño no permitía contener el volumen de material que descendió desde la cordillera.

"Los ductos están diseñados para que circule el agua, no están diseñados para contener este nivel de derrumbe", explicó.

El biministro reconoció que se requieren más obras preventivas y mencionó infraestructura en la quebrada de Ramón y los colectores Santa Marta, en Maipú, y Santa Corina, en Pudahuel, como ejemplos que han funcionado ante las lluvias.

"Tenemos que seguir avanzando en más infraestructura y eso toma tiempo en estudios de ingeniería, en construcción propiamente tal y también en la obtención de presupuestos", indicó.

Sobre la posibilidad de construir piscinas decantadoras, planteada por la alcaldesa Catalina San Martín, explicó que existen distintas soluciones para contener o canalizar los flujos, dependiendo de las características de cada sector.

"Tenemos que acelerar la inversión en infraestructura que nos permita enfrentar estas catástrofes", afirmó.

Relativiza la efectividad del monitoreo en tiempo real

De Grange también fue consultado por las declaraciones de la directora de Senapred, Alicia Cebrián, sobre la ausencia de un sistema de monitoreo de remociones en masa en tiempo real y la posibilidad de implementar esa tecnología.

La consulta se produjo después de que Senapred y el Gobierno atribuyeran la ausencia de una alerta SAE de evacuación al carácter súbito del aluvión.

"Todos esos son análisis que por supuesto hacemos en forma permanente. La efectividad no es tan alta como alguno puede pensar", respondió el ministro.

De Grange volvió a recurrir a la comparación con los sismos: "Es como tener un sistema de aviso de terremotos, o sea, el terremoto llega, llega no más, y si te llega tres minutos después el mensaje, ya es tarde".

El Gobierno declaró a Las Condes como zona afectada por catástrofe, una disposición que permite agilizar la atención de la emergencia y la recuperación de los sectores afectados.