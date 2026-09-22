Diana Bolocco abordó el complejo estado de Julián Elfenbein: "Lo está pasando mal"
La conductora reemplazará temporalmente a su colega en "Pasapalabra".
La conductora reemplazará temporalmente a su colega en "Pasapalabra".
La animadora Diana Bolocco se refirió al complejo momento de salud que atraviesa Julián Elfenbein, situación que lo mantiene alejado de la pantalla.
En conversación con la revista Sarah, la periodista -que asumirá temporalmente la conducción de "Pasapalabra" mientras su compañero se recupera- se refirió a su colega.
"Julián es un tremendo conductor y una tremenda persona, con lo que conozco de él le tengo un cariño inmenso, partió diciendo.
Respecto al complicado estado de salud de Julián, la comunicadora dijo: "Es un muy buen compañero, es muy generoso y lo está pasando muy mal".
En tanto, Bolocco también abordó las críticas que ha enfrentado Elfenbein, llamando a los medios a ser más empáticos con la situación del conductor televisivo.
"El límite es la humanidad. Hay que respetar a una persona que se está haciendo cargo de su salud y callarse la boca. Hay momentos en que hay que callarse la boca", sentenció.