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Tópicos: Magazine | Televisión

Diana Bolocco abordó el complejo estado de Julián Elfenbein: "Lo está pasando mal"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La conductora reemplazará temporalmente a su colega en "Pasapalabra".

Diana Bolocco abordó el complejo estado de Julián Elfenbein:
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La animadora Diana Bolocco se refirió al complejo momento de salud que atraviesa Julián Elfenbein, situación que lo mantiene alejado de la pantalla.

En conversación con la revista Sarah, la periodista -que asumirá temporalmente la conducción de "Pasapalabra" mientras su compañero se recupera- se refirió a su colega.

"Julián es un tremendo conductor y una tremenda persona, con lo que conozco de él le tengo un cariño inmenso, partió diciendo.

Respecto al complicado estado de salud de Julián, la comunicadora dijo: "Es un muy buen compañero, es muy generoso y lo está pasando muy mal".

La defensa de Bolocco a Elfenbein

En tanto, Bolocco también abordó las críticas que ha enfrentado Elfenbein, llamando a los medios a ser más empáticos con la situación del conductor televisivo.

"El límite es la humanidad. Hay que respetar a una persona que se está haciendo cargo de su salud y callarse la boca. Hay momentos en que hay que callarse la boca", sentenció.

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