El terror que aletea en la noche: El "Pato Darkwing" cumple 35 años

Este lunes 6 de abril se cumplen 35 años desde el debut del "Pato Darkwing" (Darkwing Duck) en televisión, con el defensor de San Canario, el terror que aletea en la noche, aquel que sale de las sombras peleando como un león, permaneciendo muy presente en el corazón de los fans.

¿Y por qué se conmemora durante esta jornada, si oficialmente apareció en el bloque The Disney Afternoon recién el 6 de septiembre de 1991? Porque un 6 de abril de 1991 fue el día el que la serie animada debutó como adelanto en Disney Channel en EE.UU. antes de entrar de manera oficial en el mencionado bloque televisivo.

Creada por Tad Stones, la serie es un spin-off de "PatoAventuras" (DuckTales) con nuevos personajes, aunque dentro del mismo universo animado, por lo que podemos ver a "Joe McQuack" (Terence Mcgovern) como aliado en la lucha del crimen del protagonista.

La historia nos transporta a San Canario, donde "Drake Mallard" adopta la identidad del "Pato Darkwing" (Jim Cummings), una parodia de héroes como "Batman" y "The Shadow", para enfrentar a los villanos que asolan la ciudad.

La serie animada se toma demasiado en serio lo de ser una parodia de los relatos de aquellos personajes, con un humor sumamente inteligente debajo de esa capa de ingenuidad y chistes, burlándose de los lugares comunes y elementos característicos que hicieron populares a los mencionados héroes. Y jamás dejaba de entretener, incluso ahora que la podemos revivir en el streaming Disney+.

Hasta su protagonista salía del esquema, pues era un pato bien arrogante y con un ego enorme, tan torpe que a momentos no veía lo obvio, aunque lo tenga delante suyo. Aquellos aspectos le traen más de alguna complicación en sus aventuras, pero es un vigilante lleno de corazón y astucia, que no necesita de poderes para salvar el día.

Sus frases eran otro gran elemento, parodiando la seriedad que tenían las presentaciones de héroes pulp, siempre comenzando con "Soy el terror que aletea en la noche" para luego seguir con ridiculeces como "soy la espuma que se derrama en tu chocolate" o "soy la goma de mascar que se enreda en tu pelo".

Mientras que su frase característica "Let's get dangerous!" (¡Seamos peligrosos!) se tradujo en Latinoamérica como "¡Hay que entrar en acción!".

Junto con el torpe piloto "Joe", la otra persona que conoce su identidad secreta es su hija adoptiva, "Gosalyn" (Christine Cavanaugh), quien constantemente termina interfiriendo en sus misiones. El protagonista era un padre y eso siempre fue la prioridad del personaje al momento de actuar.

Y la galería de villanos es un verdadero lujo, todos siendo parodias de villanos de otros superhéroes de los cómics, sobresaliendo su némesis "NegaPato", el doble malvado del "Negaverso" que estuvo varias veces muy cerca de acabar con "Darkwing". Es el líder de los Cinco Terribles, que reúne a los villanos más recurrentes de la serie, incluyendo a "Reinaldo Plantón", pato planta mutante que domina el mundo vegetal; "Megavolt", una rata que puede controlar la energía eléctrica; "Quack-Guasón", un juguetero loco que usa armas con forma de juguetes; y "Liquidator", un ser hecho de agua que controla cualquier líquido.

Fue una de las favoritas del bloque Disney durante su transmisión en Chile en los '90, contando con un excelente tema principal a cargo del cantante mexicano Ricardo Silva, que llenaba de energía y que nos recordaba que "Darkwing" es "de los villanos el terror".

Tras su emisión a lo largo de tres temporadas entre 1991 y 1992, el personaje recién regresó con nuevas aventuras un cómic de 2010, "The Duck Knight Returns" de Ian Brill y James Silvani para la editorial Boom! Studios, donde "Drake" volvía a ponerse el antifaz y la capa luego de un año trabajando en un cubículo, lo que lo tenía sumamente frustrado.

Sin embargo, el gran retorno animado se vivió en la nueva versión de "PatoAventuras" (2017 – 2021), contando con un nuevo origen: acá es un personaje de una antigua serie de televisión que era interpretado por "Jim Starling", quien realizaba sus propias acrobacias.

Cuando una película busca traer de regreso a "Darkwing" con un nuevo actor llamado "Drake Mallard", "Starling" busca venganza al verse reemplazado y, en el proceso, termina transformándose en "NegaPato". Por su parte, "Mallard" decide transformarse en un héroe en el mundo real, como un homenaje a quien lo inspiró en su infancia, y un capítulo especial dedicado al personaje logró reunir al trío protagónico de la serie original: "Darkwing", "Joe McQuack" y "Gosalyn".

Si bien "PatoAventuras" ya finalizó, en Disney+ siguen trabajando en una nueva serie del "Pato Darkwing" producida por Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver y Alex McAtee de Point Grey Pictures.

Definitivamente, a más de tres décadas de su debut, el terror que aletea en la noche sigue con mucha vida, donde revivir sus aventuras es casi una necesidad en los tiempos que corren para escapar unos momentos de la realidad. Y ya saben: "Llama ya, si hay problemas al 'Pato Darkwing'".