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Tópicos: Magazine | Televisión | Chilevisión

"Fiebre de Baile" tendrá su gran final en el Movistar Arena: Fecha y entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Fran Valenzuela y Katteyes serán parte del evento.

 Movistar Arena | CHV

En febrero pasado tuvo lugar la definición de la edición anterior de la competencia en el mismo recinto.

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"Fiebre de Baile" volverá al escenario del Movistar Arena para realizar la gran final de la competencia de baile de Chilevisión.

El recinto nuevamente albergará la definición del estelar en el cierre de su segunda temporada, a realizarse el próximo jueves 13 de agosto.

En esta oportunidad, el espectáculo contará con la participación de reconocidos artistas, incluyendo presentaciones de Francisca Valenzuela y Katteyes, además del argentino Luck Ra y la intérprete de música ranchera Alanys Lagos.

Venta de entradas

Desde CHV confirmaron que la venta de entradas para la gran final de "Fiebre de Baile" comenzará este miércoles 22 de julio, mediante el sistema Puntoticket.

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