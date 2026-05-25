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Tópicos: Magazine | Televisión

"Estás con hálito alcohólico": El confuso incidente entre carabinero y equipo de TVN

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El funcionario policial persiguió al camarógrafo mientras estaban al aire.
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Un equipo de Televisión Nacional protagonizó un confuso incidente durante la transmisión de un operativo policial en plena Alameda, en donde un funcionario de Carabineros evitó un asalto y disparó a un delincuente.

Mientras el periodista Fabián Collao informaba sobre lo ocurrido en el noticero "24 Horas", un efectivo policial que se encontraba acordonando el sector se acercó amenazante al camarógrafo de TVN y lo increpó.

"¡Estás con hálito alcohólico!", le gritó el Carabinero al camarógrafo mientras este no paraba de transmitir. "¿Qué te pasa? Estoy en vivo", se le alcanza a escuchar el miembro del equipo periodístico.

Inmediatamente los conductores de "24 Horas", Andrés Vial y Monserrat Álvarez, tomaron la palabra y expresaron su confusión ante la escena. "¿Es a nuestro periodista o a nuestro camarógrafo que está diciéndole algo así?", se preguntó Álvarez.

Por su parte Fabián Collao explicó que "era un cabo que se fue en contra de nuestro camarógrafo, lamentablemente, sin ninguna justificación, inventando, incluso, un hálito alcohólico", mientras se veía en imágenes cómo otros funcionarios de Carabineros retiraban del lugar a su compañero.

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