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Tópicos: Magazine | Televisión

Ex "The Voice Chile" protagoniza accidente de tránsito tras falla mecánica en su auto

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Jordan Matamala sufrió un accidente automovilístico luego de que se desprendió una rueda de su camioneta.

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Jordan Matamala, participante del programa de competencia musical "The Voice Chile", sufrió un accidente automovilístico.

Según relató en su cuenta de Instagram, el hecho se originó luego de que una de las ruedas de su camioneta se desprendiera, lo que lo obligó a detenerse a un costado del camino para solicitar una grúa.

En ese contexto, otro vehículo impactó por la parte trasera al automóvil del artista. Posteriormente, Matamala compartió un registro audiovisual que da cuenta de los daños.

"No pasó nada grave"

Pese a presentar rasguños y lesiones menores en la cabeza, nariz y pie, el cantante aseguró que el incidente no tuvo consecuencias de mayor gravedad.

Hasta el momento, no se ha informado sobre el estado de salud del otro conductor involucrado.

A través de sus historias, agradeció las muestras de preocupación recibidas.

 

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