Fanny Cuevas encaró al jurado y Claudio Michaux en "Fiebre de Canto": "La pega fácil"

Un tenso momento protagonizó Fanny Cuevas con el jurado de "Fiebre de Canto" y con Claudio Michaux, el comediante responsable del react del programa.

Tras su presentación junto a Mariela Montero con la canción "No me acuerdo" de Thalia, Cuevas decidió encararar a Luis Jara, miembro del jurado, y a Michaux por supuestas burlas de estos.

"Que le paguen por mofarse y por reírse de los participantes. Una pega fácil. Que venga a cantar acá", señaló la exchica reality en contra del humorista, quien aseguró entre gritos que tenía "la mejor pega del mundo".

Inmediatamente Fanny Cuevas apuntó contra el jurado y señaló que "es una falta de respeto para mi que parte del jurado se esté mofando o prácticamente tapándose los oídos cuando yo canto".

"No sé qué cara habré puesto. Yo pongo muchas caras, pero lo último que haría yo como ser humano en la vida es mofarme de alguien", respondió Luis Jara, visiblemente incómodo con la situación.