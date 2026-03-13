Imitando a Kast: así fue el regreso del "Club de la Comedia"

Este jueves, el "Club de la Comedia" volvió a las pantallas de Chilevisión a 12 años de su final, con un renovado formato que mezcla rutinas de stand up, sketches y segmentos en vivo.

En esta nueva versión, que tiene a Pato Pimienta como director creativo, el espacio apostó por un nuevo elenco de comediantes -como Diego Urrutia, Claudio Michaux, Kurt Carrera, Christian Henríquez, entre otros- además de recuperar elementos clásicos del recordado programa.

Durante el capítulo debut también reaparecieron personajes del ciclo original, como los recordados "Alex y Coto", además de nuevos sketches y rutinas frente al público presente en el estudio, combinando humor en vivo con segmentos grabados.

En tanto, uno de los momentos que marcó el episodio fue una imitación del presidente José Antonio Kast y su esposa, María Pía Adriasola, durante su primer discurso en La Moneda.

El primer episodio también incluyó la aparición de Julio César Rodríguez, quien fue ovacionado por el público presente en el estudio en medio de su despedida de Chilevisión.

Pese al entusiasmo por el regreso del programa, el capítulo también generó críticas en redes sociales, donde algunos televidentes cuestionaron algunos segmentos del estreno y parte de las rutinas presentadas durante la noche.

Así le fue en rating al regreso del Club de la Comedia

Pese a los comentarios negativos, en materia de audiencia, el regreso del espacio logró liderar su franja horaria.

Entre las 22:32 y las 00:51 horas, Chilevisión obtuvo un rating online promedio de 562 mil personas. En el mismo horario, Canal 13 marcó 502 mil; Mega, 416 mil; y TVN, 276 mil televidentes.