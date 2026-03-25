Impasse de Karen Paola indignó al jurado de Fiebre de Baile: "¿Usted no controla esfínter?"

La cantante Karen Paola sufrió una peculiar urgencia durante la última emisión de "Fiebre de Baile".

Todo ocurrió cuando Diana Bolocco hablaba con los participantes al inicio de la dinámica "Tugar Tugar" -en la que debían improvisar coreografías dependiendo de la música-, donde la artista comentó a la animadora que necesitaba ir al baño, haciendo un gesto para mencionar que necesitaba hacer "del dos".

Minutos después, la dinámica se detuvo para ir a comerciales. "Vamos a hacer un gesto hacia ti, porque queremos que estés cómoda y entregándolo todo", dijo la conductora, permitiendo a la exMekano ir a hacer sus necesidades.

El duro castigo a Karen Paola

Tras presentarse en solitario, Fran García Huidobro preguntó sin filtro a la participante: "¿Usted no controla esfínter?".

En tanto, Raquel Argandoña fue más allá, calificando mal a la intérprete de "Dime" por el incidente del inicio. "Sabe que este es un programa en directo y no le puede decir a la conductora que le dé permiso para ir al baño y menos para hacer del 2", lanzó.

"Si usted se hizo la chistosa, a mí me pareció de muy mal gusto", agregó, evaluándola con un 3.

Por su parte, la cantante hizo frente a las críticas: "Yo fui al baño antes y quiero decirlo porque esto le puede pasar a cualquiera en cualquier minuto, es parte de la biología humana. Yo fui al baño, ando con la guatita rara. Lele la guatita. No puedo decirle a mi guatita cuándo sí y cuándo no", afirmó.

"Yo sabía que si me ponía a bailar, la guatita me iba a decir: 'para, por favor'", continuó, señalando que, debido a que es un espacio en vivo, prefirió avisar y así evitar un accidente mayor.