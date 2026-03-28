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Tópicos: Magazine | Televisión

JC Rodríguez aclaró sus fotos en La Red y una posible compra del canal

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El periodista y animador publicó un enigmático mensaje en las instalaciones del canal.

JC Rodríguez aclaró sus fotos en La Red y una posible compra del canal
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Horas después de que publicara unas fotos en las instalaciones de La Red, Julio César Rodríguez aclaró los rumores de una compra del canal.

En el posteo en Instagram, el animador de "Contigo en la mañana" escribió que había pasado varios días en ese canal y afirmó que no entendía que "con tanto potencial, con tremendos estudios y tan buena técnica esté prácticamente botado en el olvido. Es cuestión de tiempo para que vuelva a nacer. Ojalá así sea".

Ahora, Rodríguez (que deja Chilevisión el 31 de marzo) expresó en el matinal estar cansado de que hagan notas por lo todo lo que hace: "Estoy hasta aquí, porque digo algo, es una nota. Me saco una foto en una parte, es una nota. Cabreensé, poh. Corten la cuestión".

Sobre su presencia La Red, explicó que estaba grabando una producción para Netflix y que en sus instalaciones "eran los estudios para esta serie, donde grabé dos días. Me tomo una foto y ahora soy dueño del canal. No, ya, que la corten".

"El texto que puse es porque quedé impresionado de que la infraestructura, que anda por ahí con esta (de Chilevisión), de este canal, si es que no choca en el palo, esté absolutamente botada", expresó.

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