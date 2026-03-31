Juan Pedro Verdier se coronó como el ganador de "Mundos Opuestos 3"

La noche del lunes, "Mundos Opuestos 3" llevó a cabo su gran final con un duelo entre Juan Pedro Verdier y Daúd Gazele.

El electrizante duelo consistió en balancearse en un arnés a 20 metros de altura y rescatar 15 pañuelos, para luego escalar una estructura metálica usando una palanca, y finalmente romper una esfera de concreto con un martillo.

Si bien, la primera parte estuvo muy reñida entre ambos participantes, el uruguayo logró tomar la delantera e imponerse ante su compañero, coronándose como campeón del reality y llevándose un premio de $50 millones.

"Estaba a punto de desmayarme tras el tercer pañuelo y cada etapa siguiente fue peor", manifestó el exMekano tras su triunfo, aprovechando la ocasión para pedirle al público respeto para Daúd.

Asimismo, Verdier sorprendió a los presentes pidiéndole a la cantante Karen Paola, su pareja hace más de dos décadas, contraer matrimonio por la iglesia. "Quiero saber si te querés casar conmigo para los ojos de Dios", le declaró a la artista, quien quedó sin palabras.

La transmisión del duelo final del reality lideró en sintonía, con un total de 934.901 personas promedio por minuto entre las 22:40 y las 23:07 horas y un peak de 1.086.873.