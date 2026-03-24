Julio César Rodríguez adelanta su partida de CHV: dejaría el canal antes de abril

El animador Julio César Rodríguez habría decidido dejar Chilevisión unas semanas antes de lo previsto.

Según reveló Luis Sandoval en "Que te lo digo" (Zona Latina), el conductor y director de programación adelantó su salida y, en vez de dejar el canal el 13 de abril, su vínculo terminará el 31 de marzo.

"En forma voluntaria, habría solicitado a la plana ejecutiva del canal, es decir a los argentinos... Julio César habría solicitado adelantar su salida de Chilevisión. ¡No quiere más!", aseguró.

Bajo esta línea, el periodista recordó que se especulaba que el locutor radial "no se iba a ir, que se quedaba como rostro. ¡Mentira! Julio se va de Chilevisión... Y el 13 de abril no será su fecha de salida, sino que se habría adelantado para el 31 de marzo. Es decir, le queda esta semana y adiós".

En tanto, Rodríguez comentó a "¡Hay que decirlo!" (Canal 13) que su última aparición en "Primer Plano" será el domingo 29 de marzo.

La renuncia del hombre ancla de la estación de Machasa se dio a conocer hace unas semanas, dejando la que fue su casa televisiva después de 13 años.,