Julio César Rodríguez dijo adiós a "Primer Plano": "Gracias por confiar en mí"

El animador Julio César Rodríguez se despidió de "Primer Plano" este domingo, dedicando emotivas palabras a Chilevisión.

Durante el programa, el comunicador se tomó un momento para dedicar unas palabras al equipo del canal: "A todos los equipos de Chilevisión, finalmente ellos me han hecho brillar, los que me han entregado el contenido, los que me han hablado por la oreja, los que me están enfocando ahora, con los que he compartido, con los que me he abrazado".

Asimismo, el conductor dio gracias "a la gente, al público por apoyarnos, porque al apoyarnos como canal, me han apoyado a mí. Todo lo que hacemos, lo hacemos por ustedes, por los que están en la casa.

Bajo esta línea, el periodista -que ya no podía contener las lágrimas- se refirió al regreso del estelar de farándula, destacando "a todo este canal porque todos han sido mi equipo por darme esta oportunidad en estos meses de liderar este proyecto".

"Gracias por quererme, por confiar en mí, por creerme y por trabajar tan duro como lo he hecho yo. Porque si dicen que yo trabajo duro, ustedes trabajan tan y más duro que yo", concluyó.

Rodríguez renunció a Chilevisión tras 13 años, dejando la conducción de "Contigo en la mañana" y "Primer Plano", además de su cargo como director de programación. Su salida se concretará el 31 de marzo.