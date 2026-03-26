Julio César Rodríguez ya tiene reemplazo: CHV define a su nuevo director de programación
El animador dejará de cumplir todas sus funciones en el canal de Machasa el 31 de marzo.
El animador dejará de cumplir todas sus funciones en el canal de Machasa el 31 de marzo.
A pocos días de la partida de Julio César Rodríguez, Chilevisión confirmó el nombre del ejecutivo que reemplazará al periodista en la Dirección de Planificación de Contenidos del canal.
De acuerdo a The Clinic, la señal informó a los trabajadores que Francisco Espinoza asumirá el como Director de Programación a partir del 1 de abril.
Con una amplia trayectoria en el área, donde destacó como Gerente de Planificación de Contenidos en C13 y Subdirector de Programación en TVN, Espinoza regresa a Machasa para tomar el mismo cargo que dejó en 2024.
Asimismo, los nuevos controladores de la estación televisiva Jorge Carey y el argentino Tomás Yankelevich -parte de Vytal Group- se suman a este organigrama, tomando los cargos de Director Ejecutivo y líder del equipo de contenidos respectivamente.
En tanto, Ricardo Pichetto, director de Producción, también participará activamente en el diseño y ejecución del canal.
Cabe recordar que Rodríguez, que asumió como Director de Programación en julio de 2025, presentó renuncia a inicios de este mes, partiendo el próximo 31 de marzo.