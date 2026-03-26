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Tópicos: Magazine | Televisión

Julio César Rodríguez ya tiene reemplazo: CHV define a su nuevo director de programación

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El animador dejará de cumplir todas sus funciones en el canal de Machasa el 31 de marzo.

Julio César Rodríguez ya tiene reemplazo: CHV define a su nuevo director de programación
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A pocos días de la partida de Julio César Rodríguez, Chilevisión confirmó el nombre del ejecutivo que reemplazará al periodista en la Dirección de Planificación de Contenidos del canal. 

De acuerdo a The Clinic, la señal informó a los trabajadores que Francisco Espinoza asumirá el como Director de Programación a partir del 1 de abril. 

Con una amplia trayectoria en el área, donde destacó como Gerente de Planificación de Contenidos en C13 y Subdirector de Programación en TVN, Espinoza regresa a Machasa para tomar el mismo cargo que dejó en 2024. 

Asimismo, los nuevos controladores de la estación televisiva Jorge Carey y el argentino Tomás Yankelevich -parte de Vytal Group- se suman a este organigrama, tomando los cargos de Director Ejecutivo y líder del equipo de contenidos respectivamente.  

En tanto, Ricardo Pichetto, director de Producción, también participará activamente en el diseño y ejecución del canal.

Cabe recordar que Rodríguez, que asumió como Director de Programación en julio de 2025, presentó renuncia a inicios de este mes, partiendo el próximo 31 de marzo

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