Kramer reflexiona sobre polémica imitación a Cristian Castro: "Uno siempre aprende"

El imitador Stefan Kramer reflexionó sobre la polémica imitación de Cristian Castro.

En el programa "Podemos Hablar", el comediante nacional se sinceró con Diana Bolocco y abordó la criticada caracterización del cantante mexicano realizada en la Teletón, la cual generó diversas reacciones en redes sociales.

"Yo observé al Cristian Castro al actual", explicó el artista, aunque reconoció que "la autocrítica es que pudo haber sido un personaje más transversal", en relación a los cuestionamientos que recibió.

El comediante profundizó en el aprendizaje que le dejó la experiencia, asegurando que "uno siempre aprende. Creo que es bueno de repente cuando no pasan bien las cosas, porque si no uno empieza a quedar en una zona de confort".

Las reflexiones sobre Viña

En esa línea, también abordó su reciente paso por el Festival de Viña, donde, pese a la positiva recepción del público, su rutina generó opiniones divididas.

"Yo lo pasé muy bien, fue una noche muy bonita... obviamente después tú te bajas del escenario y te enfrentas a esta nueva etapa que estamos enfrentando todos que es ¿qué dijeron las redes?, ¿qué pasó con la tele?, ¿qué sucede?", señaló.

Asimismo, agregó que "uno siempre quiere agradarle a mucha más gente, pero creo que ya es normal sentir que después en el análisis todo cabe y hay que tomarlo con tranquilidad", en medio de las reacciones que marcaron su presentación en el certamen viñamarino.