La petición de Vasco Moulian para la final de Fiebre de Baile: "Que me pifien más que a Raquel"

A poco de la final de "Fiebre de Baile", Vasco Moulian se refirió a su particular objetivo para el cierre del programa en el Movistar Arena: ser el más pifiado de la noche.

En conversación con Cooperativa, el polémico jurado abordó la recta final del estelar y reveló la insólita cruzada que encabeza para superar la lluvia de abucheos que recibió Raquel Argandoña durante la definición de la temporada anterior.

"Le mando a decir a toda la gente rara que compra entradas para ir a ver una final... que me pifien más que a Raquel. Se los pido yo de todo mi corazón, porque mi hijo quiere que me pifien más que a ella", aseguró el comunicador.

En la misma línea, el también actor explicó que esta inquietud nace directamente del pequeño de 9 años: "Es un cabro chico raro... Él como: 'Yo le decía a mi papá cuando era chico que quería que lo pifiaran'; un cabro que ya salió raro ya", dijo con humor.

Finalmente, Moulian desmarcó su estilo del de la "Quintrala", advirtiendo que no suavizará sus comentarios en la jornada de cierre, a desarrollarse este jueves 13 de agosto.

"Raquel se ha portado muy bien, ha sido una dama y todo. En cambio yo no; yo sigo siendo un bruto. Si es que no me pifian más que a Raquel, me voy a amargar mucho", sentenció.