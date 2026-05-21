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Tópicos: Magazine | Televisión

Lanzan libro sobre la actriz Teresita Reyes

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Ahora que no estás" fue escrito por su hija Teresita Giacaman Reyes.

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La hija de la fallecida actriz Teresita Reyes, Teresita Giacaman Reyes, publicó el libro "Ahora que no estás", en el que aborda la historia de "una madre intensa, vulnerable y profundamente humana".

Giacaman presenta este libro como un diario íntimo tras la muerte de la actriz en 2025 y definido como un trabajo en el que "habla sin filtros sobre el duelo, el agotamiento emocional de cuidar a un ser querido, la salud mental, las culpas familiares y el complejo amor entre madre e hija".

"Mi mamá era luminosa, divertida y única, pero también tenía heridas profundas que nunca lograron sanar", relata Giacaman en uno de los pasajes más impactantes del libro, donde abre una puerta hacia la mujer real detrás del personaje público y aborda temas como la depresión, la dependencia emocional y la presión que sufrió la actriz durante años por su imagen pública.

El relato también reconstruye los últimos meses de vida de Reyes, desde el diagnóstico de cáncer mandibular hasta sus últimos días rodeada de su familia.

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