Marcela Vacarezza regresa a la TV como panelista de "Hay que decirlo"

El programa "Hay que decirlo" anunció la incorporación de Marcela Vacarezza como miembro estable de su panel.

La ex "SQP" volverá a la pantalla chica a siete años de su última incursión (en el extinto "Muy buenos días" de TVN) y lo hace "más resuelta".

Junto con este nuevo trabajo Vacarezza anunció que volverá a radicarse en Chile junto a su familia y Rafael Araneda tras varios años viviendo en Estados Unidos.

"Este es un regreso a nuestro país motivado desde el corazón. Mis dos hijas mayores están en Chile, mi familia, mis amigos de la vida y mis padres, los cuales quiero aprovechar al máximo... son mi arraigo y es mi país", destacó.

Sobre su nuevo rol en pantalla indicó que "este tiempo lejos de la pantalla me hizo extrañarla y, siendo sincera, siempre sentí que me faltaba algo".

Reciéntemente el programa "Hay que decirlo" anunció la llegada de Laura Prieto y la salida de Gisella Gallardo y Manu González.