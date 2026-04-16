Mega confirma llegada de Julio César Rodríguez: tendrá cargo directivo

Tras varios rumores, Mega confirmó este jueves la llegada de Julio César Rodríguez al canal.

Según reveló la estación televisiva, el periodista se integra a partir de este mes "como animador de programas y Director Creativo para diferentes Proyectos Multiplataforma".

"Regresa a nuestra señal, después de haber sido parte de Mucho Gusto y Mira quien habla. Además, en sus más de 25 años de trayectoria suma en su carrera una amplia trayectoria en radio y contenidos digitales", añadieron.

El arribo del animador a la estación de Vicuña Mackenna ocurre a solo semanas de que dejara Chlevisión, canal del que fue parte por 13 años, además de ocupar el cargo de director de programación.

En tanto, Juan Andrés Salfate había revelado hace unos días que Rodríguez se haría cargo de un programa satélite del reality "Volverías con tu ex 2".

Asimismo, el ufólogo señaló que la llegada del comunicador también incluía "un cargo como de asesor creativo senior frente a todos los movimientos del canal".