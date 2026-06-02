Megarreforma inicia su trámite en el Senado bajo tensiones por aumento de deuda pública

Este miércoles, a las 10:30 horas, está programado el inicio formal del segundo trámite legislativo de la megarreforma del Gobierno de José Antonio Kast en el Senado.

La discusión del proyecto, bautizado como "Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social", arrancará en la Comisión de Hacienda, luego de que la Sala de la Cámara Alta ratificara el acuerdo previo de los comités.

La votación en el Pleno desestimó la postura de sectores de la oposición que solicitaban que la iniciativa fuera revisada por hasta cuatro o cinco instancias, incluyendo Constitución y Vivienda.

Con esto, el proyecto seguirá un camino similar al de la Cámara de Diputadas y Diputados y será analizado de forma sucesiva por tres comisiones: Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente, siempre y cuando la Sala apruebe la idea de legislar en general.

Desde el oficialismo, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Javier Macaya (UDI), valoró "con una dosis de optimismo el hecho de que haya tanta intención de profundizar en el estudio de este proyecto y que quizá eso pueda vulnerar una primera barrera que, por lo menos públicamente se ha manifestado, de ni siquiera estar disponible a legislar sobre este proyecto".

"Espero que de verdad se pueda dar esa conversación, esa reflexión y eso que ha sido tan característico del Senado", agregó el extimonel gremialista.

Quiroz y el inesperado requerimiento financiero

El inicio de este debate estará condicionado por la sorpresiva decisión del Ejecutivo de pedir autorización al Congreso para aumentar la deuda pública en 6.200 millones de dólares adicionales a lo presupuestado para este año.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, justificó el millonario monto debido a una marcada sobreestimación de los ingresos fiscales y a deudas heredadas de la Administración anterior.

"Esa diferencia, más el efecto de tipo de cambio —porque la autorización de deuda está en dólares y cuando el tipo de cambio cae son menos pesos— nos deja una necesidad de 4.700 millones de dólares. Si nosotros solo pidiéramos eso, estaríamos postergando exigencias que se deben pagar porque son proveedores del Estado, muchos de ellos Pymes. Por lo tanto, hemos agregado a ese número un monto mínimo que estimamos de capital de trabajo para poder ir cumpliendo con esas obligaciones y que asciende a 1.500 millones de dólares, y eso suma 6.200 millones de dólares", explicó el jefe de las arcas fiscales.

"Entre gallos y medianoche...": Duras críticas desde la oposición

La solicitud generó profunda molestia en la oposición, puesto que ocurre de manera inmediata a la Cuenta Pública del Presidente Kast, instancia donde se cuestionó el manejo financiero del período anterior.

Al respecto, la senadora socialista e integrante de la Comisión de Hacienda, Daniella Cicardini, acusó una fuerte incongruencia y cuestionó las certezas del último Informe de Finanzas Públicas (IFP).

"Entre gallos y medianoche quieren profundizar la deuda del país basados en informes con más preguntas que certezas. Por lo tanto, le hemos pedido al Gobierno que aclare y transparente cuánto más va a aumentar la deuda si además de esta autorización se están bajando los ingresos fiscales mediante la reforma tributaria", sostuvo la legisladora.

"La respuesta a esta pregunta es clave, porque se podrían empeorar aún más los graves efectos y consecuencias de una mala reforma para el sistema de protección social de nuestro país", aseguró Cicardini.

Dipres reconoció zonas grises en el Informe de Finanzas Públicas

Las dudas sobre el IFP fueron refrendadas por el propio director de Presupuestos, José Pablo Gómez, quien admitió que el documento técnico actual no incorpora el impacto de las nuevas medidas ni del endeudamiento anunciado.

"Lo que hace el Informe de Finanzas Públicas es considerar la situación regulatoria y normativa vigente al minuto de su publicación. Entonces, efectivamente no aparece el impacto de la reforma o de la Ley de Reconstrucción, así como tampoco aparece el proyecto de incremento de deuda que acaba de anunciar el ministro", aclaró.

En la Cámara Baja, en tanto, el requerimiento fiscal ya enfrenta sus primeros obstáculos, luego de que las bancadas de diputados de la Democracia Cristiana (DC) y del Partido Nacional Libertario (PNL) adelantaran que no otorgarán sus votos para aprobar la extensión de la deuda.