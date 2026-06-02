Imputados por violación grupal en Concepción declararon que hubo consentimiento

Tres de los cuatro imputados por la denuncia de violación grupal de una estudiante en una "fiesta mechona" en la Universidad San Sebastián (USS) de Concepción se presentaron este martes ante la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI del Biobío para entregar su declaración de los hechos, ocurridos el 5 de marzo.

Según informó el abogado defensor Juan Claudio Sandoval, los acusados acudieron al cuartel policial tras enterarse por terceros de que sus nombres figuraban en el empadronamiento de la causa, cuya investigación se mantiene en etapa desformalizada.

"Nuestros representados renunciaron al derecho a guardar silencio, todos prestaron declaración y también se les hizo un hisopado bucal para sacar muestra de ADN, que es una diligencia pedida por la fiscal de la causa", explicó el abogado.

"Ellos manifiestan haber tenido una dinámica con contenido sexual y consentido con la víctima reclamante", enfatizó el defensor.

Respecto a los involucrados, Sandoval precisó que se trata de "dos jóvenes que son exestudiantes de la Universidad San Sebastián de Concepción, no están estudiando en esa casa de estudios, y hay un tercer sujeto, un civil que no tiene ninguna vinculación con alguna casa de estudios de Concepción".

"En la declaración que prestaron nuestros representados no hay ninguna manifestación de coacción, ya sea verbal, mediante intimidación con alguna arma o mediante el uso de la fuerza", aseguró.

La investigación continúa bajo reserva mientras la PDI realiza nuevas diligencias, incluyendo la inspección del departamento donde habrían ocurrido los hechos, con el fin de contrastar las versiones contrapuestas con la evidencia física recolectada.