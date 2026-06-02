Ministro Arrau presentó su plan de seguridad ante el Senado

En un martes frenético, marcado por la profunda tensión política y la reestructuración total de su cartera, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, llegó hasta el Congreso Nacional para presentar, en una sesión especial del Senado, la hoja de ruta de su gestión.

Lo hizo pocas horas después de exigir la renuncia de sus dos subsecretarios, Andrés Jouannet (Prevención del Delito) y Ana Victoria Quintana (Seguridad Pública), gatillando el primer gran terremoto interno de su administración.

El plan de Arrau, que contempla más de 60 acciones operativas y leyes priorizadas, se sostiene sobre tres pilares fundamentales: la prevención, con foco en menores; la recuperación del control territorial y el fortalecimiento de la institucionalidad.

Entre las medidas específicas, el secretario de Estado delineó un combate frontal al reclutamiento de niños por parte de bandas criminales, la protección estricta de las fronteras, el control absoluto de las cárceles y la intervención profunda de los barrios críticos del país.

Según fuentes cercanas al ministro, Arrau busca perfilarse como un "coordinador estratégico del sistema de seguridad", articulando el trabajo de todas las instituciones públicas frente a la emergencia delictiva, distanciándose del perfil de "sheriff" que algunos sectores esperaban.

"Reconocer la gravedad de este momento no es derrotismo; es el primer acto de coraje de un Estado que decidió volver a las calles, a las fronteras, a las rutas, a los puertos, a las cárceles", enfatizó ante el Senado.

El flanco cultural de la delincuencia y el respaldo policial

Arrau también introdujo una perspectiva cultural sobre la criminalidad juvenil, señalando la necesidad de rescatar los espacios educativos y dejar de normalizar conductas violentas que destruyen el futuro de las familias.

"Esto no es solo policial, de orden y seguridad, carcelario; esto también es cultural. No podemos controlar la delincuencia juvenil si normalizamos que en un liceo se preparen bombas molotov", advirtió el ministro.

Asimismo, abogó por una fuerza policial que sienta el amparo real de las instituciones: "Por supuesto que con más carabineros, pero más preparados y más respaldados".

El crucial debate continuará este miércoles en el Congreso. Tras una sesión inicial que debió ser levantada al no haber unanimidad para prorrogar la jornada —dejando al ministro sin espacio inmediato para responder—, Arrau deberá volver al hemiciclo para contestar las interrogantes de los senadores.